Хаджимба встретился с представителями деловых кругов Сирии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями деловых кругов Сирийской Арабской Республики 8 сентября. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Во встрече приняли участие более ста предпринимателей. Президент Федерации Торгово-промышленных палат Сирии Гассан Каллаа отметил важность экономического сотрудничества двух стран. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать экспорт текстильной промышленности и продуктов питания из Сирии в Абхазию.

© Фото: официальный сайт президента Абхазии Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на встрече с представителями деловых кругов Сирийской Арабской Республики

Рауль Хаджимба подвел итоги визита абхазской делегации в Сирию. Он отметил, что были подписан рамочный договор, а также два соглашения.

"Абхазо-сирийский Комитет, будет прилагать все усилия, чтобы отношения двух стран развивались интенсивно", — подчеркнул президент.

© Фото : пресс-служба Президента Республики Абхазия Хаджимба встретился с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске

Также глава республики рассказал участникам встречи об основных направлениях абхазо-сирийского сотрудничества. Представители деловых кругов обсудили вопросы о визовом режиме, логистике, инвестиционном климате, а также внешнеторговой деятельности двух стран.

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сирия объявила о международном признании Абхазии и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.