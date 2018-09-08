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Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в связи с завершением официального визита Президента Абхазии в Сирию

Подводя итоги: Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

© Фото: официальный сайт президента Абхазии
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (19)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 8 сент – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской республики Башар Асад подвели итоги визита абхазской делегации на встрече в Дамаске 8 сентября. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

Рауль Хаджимба поблагодарил лидера Сирии за теплый прием абхазской делегации и выразил уверенность в успешном развитии двусторонних отношений.

В конце встречи лидеры государств обменялись памятными подарками.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на встрече с представителями деловых кругов Сирийской Арабской Республики
© Фото: официальный сайт президента Абхазии
Хаджимба встретился с представителями деловых кругов Сирии

Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию. В ходе визита лидеры государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, межправительственное Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества, а также обменялись высшими государственными наградами.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, вошли премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (19)


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