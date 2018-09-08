00:01 09 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Шторм в городе Сочи

"Апокалипсис, прячемся": буйство стихии на побережье Черного моря глазами очевидцев

© Sputnik . Михаил Мордасов
Новости
Получить короткую ссылку
381520

Первые дни осени принесли на побережье Черного моря непогоду: сильные дожди и ливни, смерчи и шторм. О том, как на бушующую стихию отреагировали пользователи социальных сетей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Утром восьмого сентября Черное море в районе Сочи не на шутку разбушевалось и местами полностью "смыло" пляжи. К сожалению, не всем отдыхающим удалось насладиться теплой погодой бархатного сезона.

Ну, а кто-то извлек выгоду из природного катаклизма. В Сочи девушка засняла "искателей сокровищ". Видимо, Черное море обладает подводными тайнами и богатствами.

Самым популярным видео за последние сутки стал ролик из Ялты. Очевидцы засняли, как одну из женщин уносит поток дождевой воды. Благо, все обошлось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Ялте сняли на видео, как во время ливня потоком воды смыло женщину! В четверг, 6 сентября, в социальных сетях появилось очень много фотографий и видео ливня и его последствий в Ялте. Однако, один ролик произвел наибольшее впечатление. На видео видно, что улица Пушкинская в центре города превратилась в настоящую горную реку - быстрый поток словно щепку подхватил женщину и понес в сторону моря. На помощь девушке бросились мужчины. Они едва ее догнали, поток с очень большой скоростью уносил девушку вдоль аллеи. Мужчины сами едва удерживались на ногах. Чем завершилась эта история автор видео не показал, но можно предположить, что женщину удалось отвоевать у стихии. Как писал ЮгЯлта, в четверг, 6 сентября, Ялту накрыл сильный ливень и гроза В Ялте дождь полностью затопил подземные переходы и залил машины (ФОТОФАКТ) В Ялте из-за непогоды частично обесточены Массандра, Никита и Ай-Даниль Подземный переход в Ялте в районе Спартака прославился на весь интернет своим затоплением во время дождя Город: Ялта Источник: http://ugyalta.com 📢 Присылайте свои новости📩 📢 Отмечайте нас (лента-сториз) @simferopol.news #crimea #новостикрыма #новостидня #новости #симф #симферополь #севастополь #крым #алушта #россия #судак #ялта #саки #крым #новостикрыма

Публикация от Симферополь ❤️ Simferopol (@simferopol.news) 6 Сен 2018 в 10:23 PDT

В сети YouTube также распространяются кадры затопленных дорог и машин в Ялте. Потоки дождевой воды свободно "колесят" по улицам города и сносят на свое пути все.

Кадры смерчей и молний засняли очевидцы в Крыму. "Апокалипсис, прячемся", - комментируют под видео. 

В Коктебеле огромный смерч нависал над морем и буквально выгнал всех посетителей пляжа, которые надеялись насладиться последними солнечными деньками.

Дождь в Новороссийске не утихал всю ночь. Как результат – даже грузовики еле передвигались по улицам. Но и в такой ситуации нашлись "тимуровцы", которые стояли на дорогах и указывали водителям безопасный путь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Нормальный такой дождик у нас прошёл 😳 Мужчине в чёрном низкий поклон! Он помог очень многим! Стоял час в воде по колено, выталкивал заглохшие машины и предупреждал водителей на перекрёстке, чтобы те разворачивались и ехали другой дорогой 🙏🏼 Посмотрим, что будет завтра, ведь дождь ещё не закончился 🙈" . Repost @annkokorina . #novoross_today #novoross_today_news #новороссийск #осеннийдождь

Публикация от 🔹🔸🌟Новороссийск Today 🌟🔸🔹 (@novoross_today) 7 Сен 2018 в 4:05 PDT

А некоторые крупногабаритные машины даже унесло в море.

Туристы готовы найти приключения даже в шторм и непогоду. Так в Ялте из-за сильного дождя водопад Учан-Су стал вдвое больше. Огромные белые "глыбы" воды не могли не впечатлить.

Подытожило купальный сезон в Крыму видео с опустошенных пляжей.

"Взяв купальник, не забудьте теплую кофту", - посоветовали пользователи.

До Абхазии шторм дошел не в таких "размерах", но все же море штилем не порадовало.

Ну, а кто-то просто успел убежать от непогоды.

В Абхазии самые добрые туристы, которые считают, что даже пляж после шторма "самый красивый".

И самые смелые девушки, которым "море по колено".

7 сентября МЧС Сочи сообщило о штормовой ситуации в городе и предупредило жителей региона о возможных наводнениях и образовании смерчей над морем. Опасная ситуация сохранится до вечера 8 сентября.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время официального визита в Сирийскую Арабскую Республику
Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию
Кавказские танцы и речь президента: кадры с открытия ярмарки в Дамаске
"Кавказские" танцы и речь президента: кадры с открытия ярмарки в Дамаске
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia