"Апокалипсис, прячемся": буйство стихии на побережье Черного моря глазами очевидцев

Первые дни осени принесли на побережье Черного моря непогоду: сильные дожди и ливни, смерчи и шторм. О том, как на бушующую стихию отреагировали пользователи социальных сетей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Утром восьмого сентября Черное море в районе Сочи не на шутку разбушевалось и местами полностью "смыло" пляжи. К сожалению, не всем отдыхающим удалось насладиться теплой погодой бархатного сезона.

Ну, а кто-то извлек выгоду из природного катаклизма. В Сочи девушка засняла "искателей сокровищ". Видимо, Черное море обладает подводными тайнами и богатствами.

Самым популярным видео за последние сутки стал ролик из Ялты. Очевидцы засняли, как одну из женщин уносит поток дождевой воды. Благо, все обошлось.

В сети YouTube также распространяются кадры затопленных дорог и машин в Ялте. Потоки дождевой воды свободно "колесят" по улицам города и сносят на свое пути все.

Кадры смерчей и молний засняли очевидцы в Крыму. "Апокалипсис, прячемся", - комментируют под видео.

В Коктебеле огромный смерч нависал над морем и буквально выгнал всех посетителей пляжа, которые надеялись насладиться последними солнечными деньками.

Дождь в Новороссийске не утихал всю ночь. Как результат – даже грузовики еле передвигались по улицам. Но и в такой ситуации нашлись "тимуровцы", которые стояли на дорогах и указывали водителям безопасный путь.

А некоторые крупногабаритные машины даже унесло в море.

Туристы готовы найти приключения даже в шторм и непогоду. Так в Ялте из-за сильного дождя водопад Учан-Су стал вдвое больше. Огромные белые "глыбы" воды не могли не впечатлить.

Подытожило купальный сезон в Крыму видео с опустошенных пляжей.

"Взяв купальник, не забудьте теплую кофту", - посоветовали пользователи.

До Абхазии шторм дошел не в таких "размерах", но все же море штилем не порадовало.

Ну, а кто-то просто успел убежать от непогоды.

В Абхазии самые добрые туристы, которые считают, что даже пляж после шторма "самый красивый".

И самые смелые девушки, которым "море по колено".

7 сентября МЧС Сочи сообщило о штормовой ситуации в городе и предупредило жителей региона о возможных наводнениях и образовании смерчей над морем. Опасная ситуация сохранится до вечера 8 сентября.