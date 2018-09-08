"Апокалипсис, прячемся": буйство стихии на побережье Черного моря глазами очевидцев

Асмат Цвижба, Sputnik.
Утром восьмого сентября Черное море в районе Сочи не на шутку разбушевалось и местами полностью "смыло" пляжи. К сожалению, не всем отдыхающим удалось насладиться теплой погодой бархатного сезона.
Ну, а кто-то извлек выгоду из природного катаклизма. В Сочи девушка засняла "искателей сокровищ". Видимо, Черное море обладает подводными тайнами и богатствами.
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🤘🏻Ну а кто-то искренне рад сегодняшней погоде и использует эту ситуацию по-максимуму! ⭐️Ребята с металлоискателями вышли на охоту! Автор: @olga_kareba. ⠀ Присылайте свои фотографии в Директ, а также используйте наш хэштег: #Сочимойгород. ⠀ ⠀ #сочи #сочи2018 #sochi #vscosochi #sochi_online #сочипарк #Краснаяполяна #sochi2018 #Розахутор #олимпийскаядеревня #морпорт
Самым популярным видео за последние сутки стал ролик из Ялты. Очевидцы засняли, как одну из женщин уносит поток дождевой воды. Благо, все обошлось.
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В Ялте сняли на видео, как во время ливня потоком воды смыло женщину! В четверг, 6 сентября, в социальных сетях появилось очень много фотографий и видео ливня и его последствий в Ялте. Однако, один ролик произвел наибольшее впечатление. На видео видно, что улица Пушкинская в центре города превратилась в настоящую горную реку - быстрый поток словно щепку подхватил женщину и понес в сторону моря. На помощь девушке бросились мужчины. Они едва ее догнали, поток с очень большой скоростью уносил девушку вдоль аллеи. Мужчины сами едва удерживались на ногах. Чем завершилась эта история автор видео не показал, но можно предположить, что женщину удалось отвоевать у стихии. Как писал ЮгЯлта, в четверг, 6 сентября, Ялту накрыл сильный ливень и гроза В Ялте дождь полностью затопил подземные переходы и залил машины (ФОТОФАКТ) В Ялте из-за непогоды частично обесточены Массандра, Никита и Ай-Даниль Подземный переход в Ялте в районе Спартака прославился на весь интернет своим затоплением во время дождя Город: Ялта Источник: http://ugyalta.com 📢 Присылайте свои новости📩 📢 Отмечайте нас (лента-сториз) @simferopol.news #crimea #новостикрыма #новостидня #новости #симф #симферополь #севастополь #крым #алушта #россия #судак #ялта #саки #крым #новостикрыма
В сети YouTube также распространяются кадры затопленных дорог и машин в Ялте. Потоки дождевой воды свободно "колесят" по улицам города и сносят на свое пути все.
Кадры смерчей и молний засняли очевидцы в Крыму. "Апокалипсис, прячемся", - комментируют под видео.
В Коктебеле огромный смерч нависал над морем и буквально выгнал всех посетителей пляжа, которые надеялись насладиться последними солнечными деньками.
Дождь в Новороссийске не утихал всю ночь. Как результат – даже грузовики еле передвигались по улицам. Но и в такой ситуации нашлись "тимуровцы", которые стояли на дорогах и указывали водителям безопасный путь.
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"Нормальный такой дождик у нас прошёл 😳 Мужчине в чёрном низкий поклон! Он помог очень многим! Стоял час в воде по колено, выталкивал заглохшие машины и предупреждал водителей на перекрёстке, чтобы те разворачивались и ехали другой дорогой 🙏🏼 Посмотрим, что будет завтра, ведь дождь ещё не закончился 🙈" . Repost @annkokorina . #novoross_today #novoross_today_news #новороссийск #осеннийдождь
А некоторые крупногабаритные машины даже унесло в море.
Туристы готовы найти приключения даже в шторм и непогоду. Так в Ялте из-за сильного дождя водопад Учан-Су стал вдвое больше. Огромные белые "глыбы" воды не могли не впечатлить.
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Дожди в Крыму это не только затопленные улицы😁 ⠀ Водопад Учан-Су бывает таким только в марте, а нам повезло в сентябре🏞 ⠀ Я вам всегда говорил, что не надо бояться гулять в дождь. И сегодня компания ребят не побоялась ливней😉 ⠀ Видео @artem.nedin 😊 ⠀ Подпишись на @crimea_republic_live и будь в курсе всего самого интересного 🐒
Подытожило купальный сезон в Крыму видео с опустошенных пляжей.
"Взяв купальник, не забудьте теплую кофту", - посоветовали пользователи.
До Абхазии шторм дошел не в таких "размерах", но все же море штилем не порадовало.
Ну, а кто-то просто успел убежать от непогоды.
В Абхазии самые добрые туристы, которые считают, что даже пляж после шторма "самый красивый".
И самые смелые девушки, которым "море по колено".
7 сентября МЧС Сочи сообщило о штормовой ситуации в городе и предупредило жителей региона о возможных наводнениях и образовании смерчей над морем. Опасная ситуация сохранится до вечера 8 сентября.