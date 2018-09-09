Новый российский ударный экраноплан будет невидим для радаров

Новый ракетный экраноплан, разработка которого ведется в России, станет невидимым для радаров противника, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Министерство обороны России в рамках Государственной программы вооружений-2027 ведет разработку нового экраноплана с ракетным вооружением на борту, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника", — отметил он.

По словам министра, новый экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

В конце июля вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил, что опытный образец экраноплана, получивший рабочее название "Орлан", будет создан не позднее 2027 года. Он пояснил, что основной задачей новой боевой машины станет патрулирование Северного морского пути, однако применение экранопланам найдут и в других регионах.

Экранопланом называется судно-амфибия на воздушной подушке. Разработка ударного экраноплана, предназначенного для борьбы с надводными кораблями, в том числе с авианосцами, в СССР началась еще в 1983 году. Результатом этой работы стал экраноплан-ракетоносец "Лунь", в 1987 году совершивший свой первый полет.

"Лунь" был вооружен шестью управляемыми противокорабельными ракетами "3М-80 Москит". Благодаря высокой скорости и незаметности для радаров советский экраноплан мог подходить к кораблям на расстояние точного пуска ракеты, за что был прозван "убийцей авианосцев".

Боевая машина перешла в опытную эксплуатацию в 1990 году, однако с распадом СССР дальнейшие работы по этому направлению прекратились, "Лунь" был списан и законсервирован.