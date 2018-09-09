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Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Гагулия

© Sputnik . Дмитрий Астахов
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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (22)
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автомобильной катастрофе на Республиканской трассе "Псоу-Сухум" 8 сентября.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы кабмина Абхазии Геннадия Гагулия, отметив его личный вклад в развитие дружественных и партнерских отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Администрация президента.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате дорожно-транспортного происшествия премьер-министра Республики Абхазии Г.Л. Гагулии. Хотел бы особо отметить значимый личный вклад Геннадия Леонидовича в развитие дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Абхазию… Он уделял приоритетное внимание решению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, продвижению совместных инвестиционных и гуманитарных проектов", — говорится в телеграмме.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.

Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
© Sputnik Леон Гуния
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (22)
Теги:
соболезнования, Правительство РФ, Правительство Абхазии, Геннадий Гагулия, Дмитрий Медведев, Абхазия, Россия


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