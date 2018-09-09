Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Гагулия

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы кабмина Абхазии Геннадия Гагулия, отметив его личный вклад в развитие дружественных и партнерских отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Абхазии объявят траур в связи с гибелью Геннадия Гагулия

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате дорожно-транспортного происшествия премьер-министра Республики Абхазии Г.Л. Гагулии. Хотел бы особо отметить значимый личный вклад Геннадия Леонидовича в развитие дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Абхазию… Он уделял приоритетное внимание решению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, продвижению совместных инвестиционных и гуманитарных проектов", — говорится в телеграмме.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.