Рязанцев о смерти Геннадия Гагулия: было много планов, которые резко оборвались

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Геннадий Гагулия задал динамичный темп работы в политических структурах Абхазии и был настоящим дипломатом, отстаивающим интересы республики, прокомментировал в интервью радио Sputnik помощник премьер-министра Роман Рязанцев.

"Было много планов, впереди было много работы и это все так резко оборвалось. Сейчас мы переоцениваем ситуацию. Геннадий Леонидович задал очень большую динамику работы, и я надеюсь, она будет продолжена дальше, потому что она правильная. В любом вопросе он всегда индивидуально разбирался, кто бы к нему не обращался. Он был великим дипломатом и всегда отстаивал интересы республики Абхазия в переговорах", — добавил Рязанцев.

По словам помощника премьер-министра, главной чертой его подхода к работе было систематичность и организованность.

"Он считал, что, если системно не заложить работу, то механизм работать не будет. Он требовал от всех, кто работал с ним четко выполнять свои задачи и поручения, чтобы все вместе мы могли добиться поставленной задачи. Я потерял близкого друга, он был моим мудрым наставником, мы очень близко общались. Мне всегда было интересно с ним пообщаться, узнать его точку зрения, посоветоваться с ним", — добавил он.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадием Гагулия попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

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Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

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После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.