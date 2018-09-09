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Даур Аршба

Стало известно имя временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Первый вице-премьер Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik
Служба госохраны Абхазии огласила свою версию аварии, в которой погиб премьер Гагулия

"Первый вице-премьер, Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра", — сообщил собеседник агентства.

Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

Теги:
назначения, Кабинет Министров Абхазии, Даур Аршба, Абхазия


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