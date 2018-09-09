Стало известно имя временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Первый вице-премьер Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Первый вице-премьер, Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра", — сообщил собеседник агентства.

Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.