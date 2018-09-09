Олег Барциц о Геннадии Гагулия: будет сложно подобрать равноценную замену

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью Sputnik рассказал о человеческих и деловых качествах премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, который погиб в автомобильной катастрофе на республиканской трассе Псоу-Сухум 8 сентября.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Геннадий Гагулия был требователен к себе и к своим подчиненным, подобрать равноценную замену по опыту, кругозору, по интеллектуальному уровню и особенно по требовательности к себе и к тем, кто обязан выполнять принятые решения, будет сложно, сказал в интервью на радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Геннадий Гагулия был человеком бескомпромиссным в работе, подчеркнул Барциц.

© Fotolia / Leonid Shtandel Определены дата и место прощания с премьером Абхазии Гагулия, погибшем в ДТП

"Это был человек, который был нацелен на результат, где бы он ни работал. Я убежден, что Геннадий Леонидович был профессионалом высокой руки, в бытность Владислава Ардзинба руководителем страны он дважды был премьер-министром, а мы все знаем требовательность Владислава Григорьевича, особенно в кадровых вопросах. В третий раз он возглавил правительство совсем недавно, это подчеркивает потребность в руководителях, которые обладают требовательностью к себе и к своим подчиненным", — отметил он.

Барциц добавил, что Геннадий Гагулия был не самым молодым руководителем в правительстве, однако его энергии, его мобильности, динамичности его действий, поступков могли позавидовать и молодые.

"Первые слова, которые приходят сейчас, это слова о тяжелой утрате, Абхазия и ее народ понесли тяжелую утрату в связи с трагическим уходом из жизни премьер-министра Геннадия Леонидовича Гагулия. Оборвалась жизнь человека, который практически всю жизнь посвятил развитию Абхазии", — подчеркнул он.

Геннадий Гагулия приложил много усилий, чтобы Абхазия выглядела достойно в глазах международного сообщества, добавил торгпред.

"По роду своей деятельности соприкасался с ним довольно часто, буквально две недели назад в Москве состоялось совещание с его участием, мы наметили там массу планов. Это после того, как в тот же день у него прошли довольно насыщенные переговоры с вице-премьером России Мутко", — рассказал Олег Барциц.

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Главное детище Геннадия Гагулия – это Торгово-промышленная палата Абхазии, считает Барциц.

"Созданная Геннадием Гагулия Торгово-промышленная палата Абхазии задает тон на всем постсоветском пространстве. Достаточно вспомнить об уровне и интенсивности контактов, который организовал Геннадий Гагулия.

Спектр взаимодействия Гагулия с Сирией говорит сам за себя, с какой самоотдачей ему приходилось осуществлять эти контакты, налаживать отношения в воюющей стране", — сказал торгпред.

Поездка делегации Абхазии в Сирию омрачена трагическим случаем, отметил он.

"Однако в багаже, который стоит перед этим признанием, есть очень весомая доля Геннадия Леонидовича и структуры, которую он возглавлял. Я думаю, что Гагулия создал очень высокие стандарты и планку в своей деятельности", — подчеркнул Барциц.

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Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.