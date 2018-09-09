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В США неизвестный открыл стрельбу в McDonald's

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Стрельбу по людям открыл молодой мужчина, которого до сих пор не удалось задержать.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Один погибший и еще четверо раненых в результате стрельбы в ресторане McDonald's недалеко от Обернского университета в штате Алабама в США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Полиция США
© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS
Стрельба в офисе газеты Capital Gazette в США: есть погибшие, известно имя стрелявшего

По данным телеканала, полиция получила сообщение о стрельбе примерно в 2:30 утра по местному времени и обнаружила на месте мужчину 20 лет, который скончался от полученных огнестрельных ранений. Четырех раненых, включая студента из Обернского университета, госпитализировали, в их числе 16-летний подросток в тяжелом состоянии.

​"Предварительно была получена информация о том, что непосредственно перед перестрелкой произошла ссора", — сообщается в заявлении полиции.

Правоохранительные органы пока не предоставили никакой информации о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе. Полицейские призвали всех, у кого есть информация о происшествии, немедленно связаться с местным отделением полиции.

Теги:
жертвы, стрельба, США


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