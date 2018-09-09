Книгу соболезнований в связи с гибелью премьера Абхазии откроют в Турции

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Книгу соболезнований в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия откроют в Турции, рассказал на радио Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Мы должны встретиться с представителем Всемирного Абазинского конгресса Ахметом Хапат на счет открытия книги соболезнований, где люди могут оставить свои записи. Все сделаем, как положено", – сказал он.

Вадим Харазия отметил, что все народы Кавказа, проживающие в Турции, скорбят вместе с Абхазской диаспорой.

"Очень тяжело говорить о случившемся. Мы в Турции еще вчера вечером узнали об этой трагедии. Не только наша диаспора скорбит, но и все кавказские народы, проживающие в Турции, все шокированы. Совсем недавно абхазская диаспора была шокирована потерей Валида Маршан. И вот, опять вчера узнали о трагической смерти премьер-министра. Весь день получаем письма с соболезнованиями. Все возлагали большие надежды на премьер-министра, между нами были установлены хорошие связи. Он интересовался делами диаспоры, помогал и с уважением относился к соотечественникам. Мы верили в этого человека с колоссальным опытом", – добавил Харазия.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.