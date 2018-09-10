Единый день голосования прошел в России

Избирательные участки в России закрылись, ведется обработка протоколов. В ряде регионов будет второй тур губернаторских выборов.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, прошедший единый день голосования — один из самых масштабных за последнее время.

Предварительные результаты региональных выборов разного уровня, по словам экспертов, не принесли каких-то неожиданностей, голосование прошло спокойно и штатно.

"Тот характер нарушений, который был выявлен, он смехотворный. Если, что называется, это все нарушения, которые будут выявлены и зафиксированы, то эти выборы можно считать одними из самых удачных", — оценил прошедший день голосования гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он пояснил, что основная причина такой ровной кампании — слаженная работа ЦИК и региональных избиркомов.

Не вызвала особого удивления у аналитиков и вероятность второго тура губернаторских выборов в некоторых регионах.

© Фото : предоставлено Владимиром Лепехиным Избиратель предпочитает кандидатов с безупречной репутацией

Ранее о возможности второго тура в одном, двум или даже трех регионах заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщив, что избирательная система готова к такому повороту событий и избиркомы знают, что должны делать в этом случае.

По предварительным данным ЦИК, второй тур весьма вероятен в Хабаровском крае, где после обработки 100% протоколов два кандидата — от ЕР И ЛДПР — набрали чуть более 35% голосов каждый. Не исключен второй тур на выборах главы Приморского края, где после обработки 96% протоколов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В Хакасии по итогам подсчета 50% кандидат от КПРФ лидирует с 44%, у действующего главы региона 36%.

Характеризуя среднюю явку по регионам, политологи отметили, что хотя она могла быть выше в Москве, например, где на выборы пришли 31,24% избирателей, явка вполне схожа с количеством голосующих в крупнейших городах мира, к тому же по-летнему теплая погода не могла удержать горожан дома, и много предпочли провести выходной за пределами столицы.

Избирательные участки в России закрылись, ведется обработка протоколов. В ряде регионов будет второй тур губернаторских выборов.