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Девочка с симптомами гриппа

Иммунитета нет: новые штаммы гриппа "атакуют"

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире гриппом заражаются около 5 миллионов человек, 250 тысяч из них умирают.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. В грядущем эпидемиологическом сезоне россияне могут испытать на себе действие двух новых штаммов гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты предупредили, что прививок от новых штаммов жителям России не делали. Соответственно, у населения страны не выработан иммунитет к ним.

"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", — говорится на стенде ведомства.

Большая часть людей, добавили в Роспотребнадзоре, справляются с гриппом за неделю. У некоторых заболевание протекает тяжелее. Медики напоминают, что самым серьезным последствием болезни может стать смертельный исход.

В Абхазии вакцинация населения с учетом эпидемического сезона 2017-2018 годов проходила с октября по декабрь 2017 года и включала три штамма, которые в свое время давали очень серьезные заболевания по Европе и Америке. Это штаммы вирусов: "Гонконг", "Калифорния" и "Мичиган".

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