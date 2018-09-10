Стало известно, где в России зарабатывают больше всего

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Больше всех зарабатывают россияне, проживающие на севере или в Москве, при этом самыми большими зарплатами могут похвастаться те, кто работает на воздушном или космическом транспорте. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата за полугодие.

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Отмечается, что средняя зарплата в стране — 42 тысячи 555 рублей. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в среднем 100 тысяч 617 рублей, Чукотского автономного округа — 98 тысяч 291 рубль, Москвы — 82 тысячи 729 рублей, Магаданской области — 82 тысячи 471.

Меньше всего получают жители Алтайского края — в среднем 24 тысячи 402 рубля в месяц, Карачаево-Черкессии — 24 тысячи 481 рубль, Чечни — 24 тысячи 873 рубля, Ивановской области — 24 тысячи 874.

Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта. Там люди зарабатывают в среднем 161,7 тысячи рублей в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123,1 тысячи рублей. А производителям табачных изделий — 111,2 тысячи рублей.

Из производств меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду, — 20,8 тысячи рублей в месяц, производят мебель — 23,4 тысячи и производят кожу и шьют из нее изделия — 24,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Москву и Подмосковье включили в список регионов-лидеров с самыми высокими зарплатами, быстрым трудоустройством и низким уровнем безработицы. Вместе со столичным регионом в лидерах Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Обратная ситуация складывается в Ингушетии, Тыве, Чечне, Карачаево-Черкессии, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и на Алтае.