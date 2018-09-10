Стало известно, где в России зарабатывают больше всего

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Больше всех зарабатывают россияне, проживающие на севере или в Москве, при этом самыми большими зарплатами могут похвастаться те, кто работает на воздушном или космическом транспорте. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата за полугодие.
Отмечается, что средняя зарплата в стране — 42 тысячи 555 рублей. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в среднем 100 тысяч 617 рублей, Чукотского автономного округа — 98 тысяч 291 рубль, Москвы — 82 тысячи 729 рублей, Магаданской области — 82 тысячи 471.
Меньше всего получают жители Алтайского края — в среднем 24 тысячи 402 рубля в месяц, Карачаево-Черкессии — 24 тысячи 481 рубль, Чечни — 24 тысячи 873 рубля, Ивановской области — 24 тысячи 874.
Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта. Там люди зарабатывают в среднем 161,7 тысячи рублей в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123,1 тысячи рублей. А производителям табачных изделий — 111,2 тысячи рублей.
Из производств меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду, — 20,8 тысячи рублей в месяц, производят мебель — 23,4 тысячи и производят кожу и шьют из нее изделия — 24,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что Москву и Подмосковье включили в список регионов-лидеров с самыми высокими зарплатами, быстрым трудоустройством и низким уровнем безработицы. Вместе со столичным регионом в лидерах Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Обратная ситуация складывается в Ингушетии, Тыве, Чечне, Карачаево-Черкессии, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и на Алтае.