ФСБ задержала боевика ИГ*, планировавшего убийство одного из лидеров ДНР

Представителя террористической группировки удалось задержать во время подготовки преступления. У боевика изъяли самодельное взрывное устройство мощностью полтора килограмма тротила, пистолет с глушителем и боеприпасы.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области боевика "Исламского государства"*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Михаил Воскресенский Украинские силовики готовят наступление в Донбассе

Задержанный оказался уроженцем Дагестана Меджидом Магомедовым. На допросе он рассказал, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием.

Еще в начале года Магомедов приезжал на Украину, чтобы "решить вопросы с эмиссарами ИГ*" по снабжению северокавказского бандподполья ресурсами.

"Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора"*. Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений Вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — сообщили в ведомстве.

ФСБ РФ Задержание М. Магомедова в Смоленской области

За убийство представителя ополчения, чье имя не уточняется, в Службе безопасности Украины пообещали боевику десять тысяч долларов.

Задержанный заявил, что спецслужбы Украины "оказывают активную помощь боевикам ИГ*", финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.