Британия распространит "красные уведомления" на подозреваемых в деле Скрипалей

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Представитель Скотленд-Ярда заявил, что Лондон готов добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян, сообщает РИА Новости.
В Москве ответили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.