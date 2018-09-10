Британия распространит "красные уведомления" на подозреваемых в деле Скрипалей

Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России — "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" — по делу об отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Представитель Скотленд-Ярда заявил, что Лондон готов добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян, сообщает РИА Новости.

© AP Photo. PA/Andrew Matthews Испанский след Скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

В Москве ответили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.