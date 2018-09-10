Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы

Венесуэла признала независимость Абхазии 10 сентября 2009 года. О том, что предшествовало признанию и с какими препятствиями столкнулись стороны, в интервью Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Дипломатические отношения Абхазии и Венесуэлы начались еще в 2007 году, рассказал в интервью радио Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Максим Гвинджия о периоде признания Абхазии: это было время романтиков

Именно в 2007 году Министерство иностранных дел Абхазии направило министру иностранных дел Венесуэлы Николасу Мадуро официальное письмо об установлении отношений между двумя странами.

"После него специальные аналитические центры начали изучать вопрос Абхазии, это было еще до признания Россией независимости Абхазии", — добавил Гвинджия.

По словам экс-министра, в 2009 году, после фактического признания Абхазии со стороны Венесуэлы, многие западные политические деятели пропагандировали теорию о том, что признание "куплено" Россией.

"Но многие забывают, что в сентябре 2008 года, после августовских событий, Россия направила стратегические бомбардировщики в Венесуэлу, там же находился и российский морской флот. Ведь именно тогда по теории был удобный момент, чтобы признать Абхазию, но это произошло не сразу, а только через год", — рассказал он.

Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году. Президент Сергей Багапш и политические деятели Абхазии встретились с партнерами и обсудили сферы сотрудничества. Это была первая встреча лидеров двух государств.

"Я очень долго находился в Венесуэле, я видел, как Чавес принимал различных лидеров. Так как он встречал Сергея Васильевича, он встречал только самых дорогих гостей. Он продемонстрировал очень большое расположение", — отметил Гвинджия.

По словам политика, главы государств с первого же дня нашли общий "политический" язык.

"Дружба Венесуэлы и Абхазии, несмотря на то, как ее пытались представить некоторые западные политики и СМИ, была основана на теплой взаимной симпатии между двумя странами. Сергей Багапш и Уго Чавес с первых минут личной встречи стали хорошими друзьями. Это теплое отношение отразилось и на дальнейшем сотрудничестве двух стран", — рассказал Гвинджия.

Гвинджия также отметил, что исторический фактор в признании Абхазии сыграл большую роль во время переговоров двух сторон, так как Венесуэла – центр защиты прав коренных народов Латинской Америки. Политик вспомнил, как он презентовал историю Абхазии перед латинскими коллегами.

"Всю историю Абхазии я описал короткой историей о молодой женщине, насильно выданной замуж. И когда меня спрашивают, как можно это сравнить с Абхазией, я говорю, что ситуацию с Абхазией можно сравнить с правами женщин, как они ущемляются во многих странах мира. И только благодаря этому люди понимали", — рассказал Гвинджия.

Гвинджия подчеркнул, что признание со стороны Венесуэлы играет большую роль во внешней политике Абхазии:

"В нашей борьбе за независимость это еще одна поддержка со стороны страны-члена ООН. Правительство республики дало Абхазии большие возможности для сотрудничества и экономического развития, которыми мы, к сожалению, не воспользовались", — считает политик.

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года. Таким образом, Венесуэла стала третьей страной, признавшей независимость Абхазии, после России и Никарагуа.