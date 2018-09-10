Россия и Китай: друзья или конкуренты

Специально для Sputnik News Ifop и ФОМ провели соцопросы в странах Европы, в России и США на тему "Китай партнер или конкурент?". Политологи Беслан Камкия и Николай Трапш рассказали радио Sputnik о роли Китая на международной арене.

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Китай для России одновременно выступает и как партнер, и как конкурент, считает политолог Беслан Камкия. И оба статуса положительно влияют на РФ.

"Как конкурент, азиатская страна подтягивает конкурентоспособность России, а как партнер – находит взаимовыгодное сотрудничество. Я считаю, что у Китая можно многому научиться. Китай не только для России, но и для всего мира является показателем. Например, как ловко он адаптируется в мире регулируемого капитализма. Возможно, этот опыт управляемого капитализма для нас важнее, чем неуправляемый капитализм", — уверен он.

© Sputnik . Сергей Гунеев Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США

Камкия убежден, Россия должна и сотрудничать, и конкурировать с Китаем, несмотря на то, что у части общества есть предубеждения, что Пекин может ущемить интересы РФ. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно осваивать все свои территории.

"Ну, всегда надо свои потенциалы измерять и совершенствовать. И тогда можно быть полноценными партнерами. Для партнерства, конечно же, нужно работать над собой, а не просто говорить и ничего не делать. Иногда это сложно, иногда мешают стереотипы, но все-таки в целом взаимодействие в мире становится все теснее, и этот процесс не остановить. Нельзя мешать партнерским отношениям из-за того, что мы будем отставать", — отметил политолог.

Кто, если не Китай?

Во всем мире сегодня китайское производство пользуется огромным спросом.

"Объяснить это можно достаточно просто. Страны Западной Европы и США рассматривают Китай в качестве конкурента не только на политическом, но и экономическом уровне. Потому что их экономика испытывает кризис из-за проникновения китайских товаров. Соответственно местный производитель находится в постоянной конкуренции. Что касается России, то она охотно потребляет китайские товары, насыщающие российский рынок, и не является главным конкурентом в энергетике", — считает политолог Николай Трапш.

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Согласно соцопросам, на Западе Китай больше воспринимается как конкурент, чем партнер. Но на самом деле, отметил Камкия, азиатская страна демонстрирует конкурентоспособность независимо от страны.

"На международной арене Китай ведет себя достаточно взвешенно. Его амбиции сопоставимы с его государственными параметрами. Сказать о том, что он сегодня неадекватно отвечает, не могу. Он является достаточным центром для многополярного мира. Он соответствует своему территориальному и экономическому статусу. В современном мире стал важным элементом государственный эгоизм. И Китай не составляет исключение. Он тоже следует этому. Но Китай в этой части себя умеренно ведет. Он считается с интересами других стран", — резюмировал ученый.

Старейшая во Франции компания по опросам общественного мнения IFop и российский Фонд "Общественное мнение" специально для Sputnik News провели опросы в России, Франции, Великобритании, Германии и США. Людей спрашивали, чем является Китай для их страны и как они оценивают действия Китая на международной арене.

В опросе приняли участие 5533 респондента в возрасте старше 18 лет.

Более половины французов и американцев, 41% немцев и 40% британцев считают Китай конкурентом своей страны. Россияне же чаще называют Китай партнером (50% респондентов).

Во всех четырех странах Запада мужчины чаще женщин называют Китай конкурентом своей страны. Во Франции 60% мужчин против 52% женщин, в США 63% против 48%, в Великобритании 48% против 32%, в Германии 48% против 35%.

В России, напротив, мужчины чаще женщин называют Китай партнером страны — 54% против 47% женщин.

Во всех четырех странах Запада мужчины чаще женщин негативно оценивают действия Китая на международной арене. В США 56 % среди мужчин против 36 % среди женщин, в Великобритании 52 % против 37%, во Франции 47% против 44% и в Германии 47% против 43%.

В России, наоборот, значительно чаще мужчины положительно оценивают действия Китая: 71% среди мужчин против 51% среди женщин.