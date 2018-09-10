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Книги соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве

Абхазии за рубежом соболезнуют в связи с гибелью Геннадия Гагулия

© Фото : Татьяна Гулия
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (33)
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Книги соболезнований в представительствах Абхазии в Москве и Стамбуле будут открыты для всех желающих до 12 сентября.

СУХУМ, 10 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В представительство Абхазии в России люди приходят, чтобы посочувствовать послу в связи с трагической гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия.

10 сентября представительство Абхазии в Москве посетил первый посол России в Абхазии Семен Григорьев.

Экс-посол России в Абхазии Семен Григорьев оставляет запись в книге соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве
© Фото : Татьяна Гулия
Экс-посол России в Абхазии Семен Григорьев оставляет запись в книге соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве

"Искренне соболезную народу Абхазии в связи с безвременным трагическим уходом из жизни видного государственного деятеля Апсны, премьер-министра республики Геннадия Леонидовича Гагулия. Будучи соратником первого президента Абхазии, Геннадий Леонидович на различных постах внес неоценимый вклад в развитие государственности Республики Абхазия, совершенствование российско-абхазских отношений, укрепление международных позиций Абхазии", – написал Григорьев в книгу соболезнований.

Посочувствовать послу Абхазии в России в представительство пришел и глава IV департамента МИД России Алексей Павловский.

Глава IV департамента МИД России Алексей Павловский и Посол Абхазии в России Игорь Ахба в Посольстве Абхазии в Москве
© Фото : Татьяна Гулия
Глава IV департамента МИД России Алексей Павловский и Посол Абхазии в России Игорь Ахба в Посольстве Абхазии в Москве

"Геннадий Леонидович был замечательным человеком, видным государственным деятелем, внесшим весомый вклад в развитие Республики Абхазия. В России его будут помнить как последовательного и убежденного сторонника укрепления дружбы и союзничества между нашими странами. Светлая память!" – оставил запись Павловский.

Выразить соболезнования в посольства пришли и члены Московской абхазской диаспоры.

Книги соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве
© Фото : Татьяна Гулия
Книги соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве

"Трагическая гибель дорогого, любимого Геннадия Леонидовича Гагулия – видного государственного и общественного деятеля Республики Абхазия – это не только утрата для родственников, но всего многонационального народа Абхазии. Память о нем сохраним навсегда", – посочувствовал политик и общественный деятель Тарас Шамба.

Соболезновать абхазскому народу приходят и в представительство Абхазии в Стамбуле.

"Соболезную нашему абхазскому народу. Это трагическое событие мы восприняли с большим прискорбием. Геннадий Гагулия с самого основания нашего независимого государства работал на различных высших должностях. И его безвременная смерть в автокатастрофе сильно расстроила всех абхазов, проживающих в Турции", – сделал видеообращение глава Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

Книга соболезнований в память о Геннадии Гагулия в представительстве Абхазии в Стамбуле
© Фото : Атанур Акуссба
Книга соболезнований в память о Геннадии Гагулия в представительстве Абхазии в Стамбуле

Книги соболезнований в представительствах Абхазии в Москве и Стамбуле будут открыты для всех желающих до 12 сентября.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (33)


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