Премьер-министр Японии: Москва и Токио сделают все для заключения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Синдзо Абэ заявил, что он и Владимир Путин приложат все усилия для заключения мирного договора между Москвой и Токио, сообщает РИА Новости.

"Наши новые подходы меняют черты японо-российского сотрудничества. Без ущемления правовой позиции обеих сторон реализовывается то, что можно сделать. Накапливая такой опыт, мы идем к тому, к чему стремимся мы с президентом (Путиным. — Прим. ред.) — к мирному договору", — сказал он.

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и Япония продолжают обсуждать вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.