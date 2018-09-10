"Снеговик" стал депутатом в России

Бывший американец, боец Джефф Монсон, по прозвищу Снеговик, будет представлять в городской думе "Единую Россию".

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон стал депутатом городской думы Красногорска, сообщает портал "360tv".

"Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей", — процитировало слова Монсона издание "Советский спорт".

© Sputnik Бадрак Авидзба Джефф Монсон стал почетным гражданином Абхазии

Президент России Владимир Путин предоставил бойцу российское гражданство в мае 2018 года.

У Монсона также есть звание почетного гражданина Абхазии и паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Он не первый американец, получивший российское гражданство. До него это сделали актер Стивен Сигал, художник Юрий Куперман, боксер Рой Джонс-младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холден.