"Снеговик" стал депутатом в России

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон стал депутатом городской думы Красногорска, сообщает портал "360tv".
"Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей", — процитировало слова Монсона издание "Советский спорт".
Президент России Владимир Путин предоставил бойцу российское гражданство в мае 2018 года.
У Монсона также есть звание почетного гражданина Абхазии и паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.
Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Он не первый американец, получивший российское гражданство. До него это сделали актер Стивен Сигал, художник Юрий Куперман, боксер Рой Джонс-младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холден.