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Режиссер Константин Хабенский на 71-м Каннском международном кинофестивале

"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от России

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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"Собибор" повествует о восстании в нацистском лагере смерти, картина основана на реальных событиях.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Фильм Константина Хабенского "Собибор" представит Россию на кинопремии "Оскар" в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский оскаровский комитет.

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", — сказал член комитета, продюсер Александр Роднянский.

Премьера фильма Константина Хабенского Собибор
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Хабенский о фильме "Собибор": для людей, умеющих чувствовать

Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Картина снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма стали Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская.

Выход киноленты был приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши. Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве.



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