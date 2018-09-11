Вице-премьер Италии признал бессмысленность антироссийских санкций

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает антироссийские санкции бессмысленными, пишет РИА Новости.

"В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию", — сказал он.

Он подчекнул, что санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла.

Сальвини регулярно критикует антироссийские санкции. Так, в июле он пообещал, что Италия станет одним из первых стран, агитирующих за снятие санкций ЕС против России, и анонсировал ряд мероприятий в этом направлении до конца года. Ранее министр заявил о готовности обсуждать статус Крыма и допустил, что Рим наложит вето на продление санкций, связанных с вхождением полуострова в состав России. Он также отметил, что Россия для Италии — значимый партнер в торговле и энергетике, поэтому нужно исходить из принципа добрососедства.