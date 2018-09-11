Россия проводит крупнейшие со времен холодной войны учения

Военные учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

© Sputnik . Игорь Зарембо Вооруженные силы России проводят масштабные учения в Средиземном Море

В учениях примут участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии.

"Восток-2018" разделили на два этапа: в ходе первого развернут группировку войск и нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором — отработают управление межвидовыми группировками войск, в том числе при обороне и наступлении.