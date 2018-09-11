14:38 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Учения танковых войск Восточного военного округа

Россия проводит крупнейшие со времен холодной войны учения

© Sputnik . Евгений Епанчинцев
Новости
Получить короткую ссылку
85 0 0

Военные учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Международные военно-морские учения
© Sputnik . Игорь Зарембо
Вооруженные силы России проводят масштабные учения в Средиземном Море

В учениях примут участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии.

"Восток-2018" разделили на два этапа: в ходе первого развернут группировку войск и нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором — отработают управление межвидовыми группировками войск, в том числе при обороне и наступлении.

Самые мощные армии в мире
Самые мощные армии в мире


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

  • Вино
    Праздник урожая

    Винограда в Молдове в этом году уродилось больше обычного, а его сбор начался раньше из-за жаркого лета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Украшения Элизабет Тейлор в Москве
Блеск бриллиантов и изумрудов: "безделушки" Элизабет Тейлор выставлены в Москве
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia