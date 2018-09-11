Более тысячи жертв терактов 11 сентября остались неопознанными

11 сентября 2001 года в США два пассажирских авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий самолет направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Более тысячи жертв теракта 1 сентября 2001 года в Нью-Йорке остаются неопознанными, пишет портал "360tv" со ссылкой на Reuters.

Мать одного из погибших при теракте в северной башне Всемирного торгового центра, Дайана Хорнинг считает, что количество опознанных жертв не увеличивается, потому что власти Вашингтона используют не все доступные материалы.

"Мы благодарны, что идентификация продолжается, но есть много материалов, которые можно было бы использовать в ходе расследования, если бы власти города не обращались с нами так бесцеремонно", — процитировало агентство слова Дайаны Хорнинг.

Отмечается, что за прошедшие пять лет специалисты идентифицировали только пять жертв.

11 сентября 2001 года в США два пассажирских авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра. Третий самолет направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.