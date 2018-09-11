Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста на Украине

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Адвокат арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявил, что защита подала апелляцию на продление его ареста, пишет РИА Новости. © Sputnik . Екатерина Чеснокова Захарова потребовала освобождения Вышинского, опасаясь за его жизнь

"Да, подали", — сказал адвокат Андрей Доманский.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней. У защиты было пять дней на подачу апелляции. Кроме того, защита добивается полного медицинского освидетельствования журналиста, жалующегося на ухудшение здоровья.