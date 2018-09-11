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Табличка в здании апелляционного суда в Херсоне.

Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста на Украине

© Sputnik . Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (91)
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Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Адвокат арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявил, что защита подала апелляцию на продление его ареста, пишет РИА Новости.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Захарова потребовала освобождения Вышинского, опасаясь за его жизнь

"Да, подали", — сказал адвокат Андрей Доманский.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней. У защиты было пять дней на подачу апелляции. Кроме того, защита добивается полного медицинского освидетельствования журналиста, жалующегося на ухудшение здоровья.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (91)


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