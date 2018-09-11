14:37 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Съезд Союза кинематографистов России

СМИ: Никита Михалков попал в больницу

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0

Причиной госпитализации называют "малоприятную травму спортивного свойства".

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Российский режиссер 72-летний Никита Михалков попал в больницу, сообщает канал "360".

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — цитирует канал слова коллеги Михалкова, художника и драматурга Александра Адабашьяна.

По его словам, Михалков получил "малоприятную травму спортивного свойства".

Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

  • Вино
    Праздник урожая

    Винограда в Молдове в этом году уродилось больше обычного, а его сбор начался раньше из-за жаркого лета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Украшения Элизабет Тейлор в Москве
Блеск бриллиантов и изумрудов: "безделушки" Элизабет Тейлор выставлены в Москве
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia