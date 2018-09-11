СМИ: Никита Михалков попал в больницу

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Российский режиссер 72-летний Никита Михалков попал в больницу, сообщает канал "360".

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — цитирует канал слова коллеги Михалкова, художника и драматурга Александра Адабашьяна.

По его словам, Михалков получил "малоприятную травму спортивного свойства".

Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.