Ученые выяснили, как справиться с артериальным давлением без таблеток

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Пациентам с высоким артериальным давлением (систолическим от 130-160 миллиметров ртутного столба, диастолическим — 80-90) следует уделять особое внимание диете и регулярным занятиям спортом, и это поможет им снизить давление и уменьшить потребность в препаратах, пишет РИА Новости. © Sputnik . Илья Питалев "Мозговой удар": как защититься от инсульта

Учение провели исследование с участием 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет с лишним весом и повышенным АД. Испытуемых разделили на три группы, каждая из которых провела 16 недель следуя специальной программе.

Пациенты, попавшие в первую категорию, перешли на специальную диету с высоким содержанием фруктов, овощей и низким — красного мяса, соли и сладостей, а также трижды в неделю занимались спортом с тренерами. Члены второй группы питались по той же программе, но не тренировались, третьей — не делали ни того, ни другого. При этом никто не принимал лекарств.

В результате выяснилось, что испытуемым из первой группы удалось значительно сбросить вес — в среднем на 8,6 килограмм — и понизить артериальное давление — "верхнее" на 16 пунктов, "нижнее" — на десять.

При этом лишь 15 процентов пациентов, прошедших эксперимент по первой программе, нуждались в применении лекарств после исследования.