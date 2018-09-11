14:38 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Осенний призыв в армию в Новосибирске

Ученые выяснили, как справиться с артериальным давлением без таблеток

© Sputnik . Александр Кряжев
Новости
Получить короткую ссылку
43 0 0

Ученые выработали единые рекомендации для мужчин и женщин, страдающих высоким артериальным давлением.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Пациентам с высоким артериальным давлением (систолическим от 130-160 миллиметров ртутного столба, диастолическим — 80-90) следует уделять особое внимание диете и регулярным занятиям спортом, и это поможет им снизить давление и уменьшить потребность в препаратах, пишет РИА Новости.

Кардиохирург Лео Бокерия удостоен награды Орден Александра Невского
© Sputnik . Илья Питалев
"Мозговой удар": как защититься от инсульта

Учение провели исследование с участием 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет с лишним весом и повышенным АД. Испытуемых разделили на три группы, каждая из которых провела 16 недель следуя специальной программе.

Пациенты, попавшие в первую категорию, перешли на специальную диету с высоким содержанием фруктов, овощей и низким — красного мяса, соли и сладостей, а также трижды в неделю занимались спортом с тренерами. Члены второй группы питались по той же программе, но не тренировались, третьей — не делали ни того, ни другого. При этом никто не принимал лекарств.

В результате выяснилось, что испытуемым из первой группы удалось значительно сбросить вес — в среднем на 8,6 килограмм — и понизить артериальное давление — "верхнее" на 16 пунктов, "нижнее" — на десять.

При этом лишь 15 процентов пациентов, прошедших эксперимент по первой программе, нуждались в применении лекарств после исследования.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

  • Вино
    Праздник урожая

    Винограда в Молдове в этом году уродилось больше обычного, а его сбор начался раньше из-за жаркого лета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Украшения Элизабет Тейлор в Москве
Блеск бриллиантов и изумрудов: "безделушки" Элизабет Тейлор выставлены в Москве
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia