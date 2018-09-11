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Открытие выставки картин Сильвестра Сталлоне в Русском музее

"Рэмбо" возвращается: Сталлоне пообещал продолжение

© Sputnik . Алексей Даничев
Новости
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Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, Сталлоне тогда было 36 лет. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал скорое начало съемок пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны, сообщает РИА Новости.

Сталлоне играет "Рэмбо" уже почти 40 лет.

"Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!" — написал Сталлоне в Instagram, опубликовав фото своего главного персонажа.

Ранее издание Deadline сообщало, что дата начала съемок ориентировочно назначена на сентябрь.

В пятой части дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу, он вступает в противостояние с одним из самых жестоких картелей.



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