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Сходка лидеров террористических группировок с участием Белых касок прошла в Идлибе

В сирийском Идлибе начались съемки постановочной провокации с химоружием

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Новости
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Жители Идлиба сообщили, что там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". 

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
© Sputnik . Алексей Дружинин
Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — приводит сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии РИА Новости.

Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала. Все отснятые видео провокации в сирийском Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

"Сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-Эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами".

 

Теги:
химоружие, Идлиб, Сирия


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