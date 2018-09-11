В сирийском Идлибе начались съемки постановочной провокации с химоружием

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Жители Идлиба сообщили, что там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия".

© Sputnik . Алексей Дружинин Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — приводит сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии РИА Новости.

Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала. Все отснятые видео провокации в сирийском Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

"Сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-Эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами".