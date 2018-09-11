А на абхазском слабо: пес заговорил на японском

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Жительница Японии опубликовала в своем Twitter ролик, в котором ее собака по кличке Бени демонстрирует свои уникальные способности. Животное научилось повторять за хозяйкой слова "hanbagu" (гамбургер) и "taberu" (есть), пишет портал "360".

Иногда Бени халтурит и вместо того, чтобы учиться, он просто лает. Но в других случаях "говорить" у него получается очень убедительно. В завершении ролика Бени получает лакомство за свои старания.

Способности сиба-ину по кличке Бени уже оценили более пяти тысяч пользователей.