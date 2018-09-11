СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Россия и Китай подписали пакет документов по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях ВЭФ, сообщает РИА Новости.

Так, подписан меморандум о взаимопонимании, о программе развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке на 2018-2024 годы, меморандум о взаимопонимании по вопросу создания делового совета Дальнего Востока и байкальского региона РФ и северо-востока Китая.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. Председатели олимпийских комитетов двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании. Среди документов также имеется соглашение между ДФУ и Китайской академией общественных наук о создании центров российских и китайских исследований.

Кроме того, "Камаз" и китайская моторостроительная корпорация Weichai Power подписали договор, касающийся осуществления прав участников совместного общества "КАМАЗ-Weichai".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.