Материнский капитал в два раза быстрее: Госдума приняла законопроект в I чтении

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Государственная дума России на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Александр Кондратюк Депутаты Госдумы расширили возможности использования маткапитала

Законопроект предусматривает сокращение срока принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

В пояснительной записке проекта говорится, что предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация.

В июне в Москве проходил международный форум по развитию парламентаризма. На встрече с представителями Госдумы России, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия попросил о содействии в рассмотрении вопроса о предоставлении жителям Абхазии материнского капитала. Как отметил руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания, идея была взята в разработку для изучения, подчеркнув, что речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Абхазии.