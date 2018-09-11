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Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ

Материнский капитал в два раза быстрее: Госдума приняла законопроект в I чтении

© Sputnik . Vladimir Fedorenko
Новости
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Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги, по мнению парламентариев.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Государственная дума России на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, сообщает РИА Новости.

Жительницы отдаленного района получают консультацию по материнскому капиталу в мобильном (передвижном) комплексе клиентской службы пенсионного фонда РФ по Челябинской области для обслуживания удаленных труднодоступных пунктов и обслуживании людей с ограниченными возможностями.
© Sputnik . Александр Кондратюк
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Законопроект предусматривает сокращение срока принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

В пояснительной записке проекта говорится, что предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация.

В июне в Москве проходил международный форум по развитию парламентаризма. На встрече с представителями Госдумы России, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия попросил о содействии в рассмотрении вопроса о предоставлении жителям Абхазии материнского капитала. Как отметил руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания, идея была взята в разработку для изучения, подчеркнув, что речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Абхазии.



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