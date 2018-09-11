Одна из крупнейших за год магнитных бурь накроет Землю

Магнитная буря первого уровня уже началась накануне вечером и продлится еще три дня, до 14 сентября.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

© Sputnik NASA Как выглядит солнечная активность: NASA опубликовало видео

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале сама по себе не страшна, но ее продолжительность вызывает опасения. К тому же, приблизительно в 08:00 утра колебания вышли на уровень Kp=6, что уже классифицируется как полноценная магнитная буря второго уровня.

На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа.

Характер бури, а также данные с космических обсерваторий, свидетельствуют, что Земля в настоящее время проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой, что способствует раскачиванию земного магнитного поля.

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым колебаниям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни. Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при магнитной буре регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением.

Для того чтобы легче перенести предстоящую магнитную бурю, выбирайте полноценный отдых и правильное питание. Больше времени проводите на свежем воздухе, пейте воду и тонизирующие напитки и постарайтесь отказаться от вредных привычек.