18:47 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Вспышка на солнце

Одна из крупнейших за год магнитных бурь накроет Землю

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

Магнитная буря первого уровня уже началась накануне вечером и продлится еще три дня, до 14 сентября.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитная буря
© Sputnik NASA
Как выглядит солнечная активность: NASA опубликовало видео

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале сама по себе не страшна, но ее продолжительность вызывает опасения. К тому же, приблизительно в 08:00 утра колебания вышли на уровень Kp=6, что уже классифицируется как полноценная магнитная буря второго уровня.

На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа.

Характер бури, а также данные с космических обсерваторий, свидетельствуют, что Земля в настоящее время проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой, что способствует раскачиванию земного магнитного поля.

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым колебаниям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни. Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при магнитной буре регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением.

Для того чтобы легче перенести предстоящую магнитную бурю, выбирайте полноценный отдых и правильное питание. Больше времени проводите на свежем воздухе, пейте воду и тонизирующие напитки и постарайтесь отказаться от вредных привычек.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Прием документов на обучение в ВУЗы
    Кто как учился

    Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии
В России стартовали масштабные учения Восток - 2018
На суше, в воде и воздухе: самые масштабные учения ВС России за последние сорок лет
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia