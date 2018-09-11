Одна из крупнейших за год магнитных бурь накроет Землю

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале сама по себе не страшна, но ее продолжительность вызывает опасения. К тому же, приблизительно в 08:00 утра колебания вышли на уровень Kp=6, что уже классифицируется как полноценная магнитная буря второго уровня.
На настоящий момент буря является второй по силе в этом году и уступает лишь магнитной буре от 26 августа.
Характер бури, а также данные с космических обсерваторий, свидетельствуют, что Земля в настоящее время проходит через плотный поток солнечного ветра со сложной структурой, что способствует раскачиванию земного магнитного поля.
Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым колебаниям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.
Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни. Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при магнитной буре регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением.
Для того чтобы легче перенести предстоящую магнитную бурю, выбирайте полноценный отдых и правильное питание. Больше времени проводите на свежем воздухе, пейте воду и тонизирующие напитки и постарайтесь отказаться от вредных привычек.