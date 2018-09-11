"Юанями потом вернешь": Владимир Путин купил для Си Цзиньпина крем-мед

Во вторник на полях Восточного экономического формума-2018 президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. После переговоров Путин и Си Цзиньпин посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где Путин приобрел мед и сбитень, причем сбитень он подарил китайскому лидеру, пишет РИА Новости.

В павильоне "Мед" Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента России заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент выбрал две из них, деньги за товар были заплачены, после чего российский лидер передал сбитень Си Цзиньпину.

"Я думаю, что рублей у меня нет", — сказал председатель КНР.

"Юанями потом отдашь", — пошутил в ответ Путин, передавая гостю подарок.

Путин купил для Си Цзиньпина крем-мед за 200 рублей. Сказал, что дарит, но после пошутил: "Юанями потом вернешь" pic.twitter.com/YfoGspj09t — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 сентября 2018 г.

Лидерам также представили экономические возможности Амурской области, рассказав о проектах в космической сфере, в сельском хозяйстве, химии.

Также в павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона.

Запекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле.

"Да, у меня кругленько", — согласился Си Цзиньпин через переводчика.

Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали приготовленное ими блюдо: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RUPTLY. Путин и Си Цзиньпин приготовили блины

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.