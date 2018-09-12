Два огромных золотых самородка найдены в Австралии

Самый большой камень весит 95 килограммов и содержит больше 70 килограммов золота - по первым оценкам, стоит около трех миллионов долларов.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. В Западной Австралии золотодобытчики обнаружили в шахте вблизи Калгурли два огромных золотых самородка, каждый из которых стоит миллионы долларов, сообщает Русская служба BBC.

В самом большом, он весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг), сообщили в добывающей компании RNC Minerals. В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около 11 миллионов долларов.

Находку шахтеров оценивают как очень редкую.

"Люди все еще обнаруживают самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций", — сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин.

Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в 3 миллиона долларов, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) — в 1,9 млн долларов.