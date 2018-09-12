Намеренная порча космического корабля "Союз": СМИ назвали приоритетную версию

"Роскосмос" уже запросил у NASA копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские отчеты. При этом собеседник издания отметил, что если США откажутся сотрудничать по расследованию, "какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними".

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Комиссия корпорации "Роскосмос", которая расследует инцидент с разгерметизацией на "Союзе", рассматривает версию о намеренной порче космического корабля американскими астронавтами как приоритетную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

По данным издания, действия астронавтов объяснили их желанием как можно быстрее вернуться на Землю из-за болезни одного из них. "Коммерсант" отмечает, что если версия подтвердится, по российско-американскому сотрудничество в космосе будет нанесен мощнейший удар.

Как утверждают источники газеты, комиссия после изучения повреждений корабля пришла к выводу, что отверстие в обшивке сделали уже в космосе, причем не с первой попытки. Отмечается, что остались следы, характерные для работ в безвоздушном пространстве. При этом источник не исключил несанкционированное проникновение американцев на российский корабль, пишет издание.

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в обшивке российского корабля "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Источник агентства сообщал, что внутреннее расследование РКК "Энергия" (производителя корабля) признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.

Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия РКК "Энергия" пока не смогла определить причину появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", по его словам, "ситуация оказалась намного сложнее".