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Междугородный автобус с пассажирами загорелся в Сочи: есть видео

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В результате пожара междугородного автобуса в Сочи никто не пострадал, все пассажиры и водитель успели эвакуироваться.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Междугородный автобус загорелся во время движения по трассе по направлению к Дагомысу. Об этом сообщает "Макс Портал".

"Это произошло 12 сентября, около 7:30 утра, на федеральной трассе Сочи - Джубга.  Во время возгорания в автобусе, следовавшем по маршруту "Сочи – Ставрополь", находилось 12 человек. В результате пожара никто не пострадал – все пассажиры и водитель успели эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Автобус удалось потушить в 7:52. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке. На федеральной трассе образовалась большая автомобильная пробка. Причины пожара устанавливаются.

Теги:
пожар, происшествия, Сочи, Россия


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