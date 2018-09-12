Началась церемония прощания с Геннадием Гагулия

ГУДАУТА, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония прощания с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия началась в гудаутском Дворце культуры в среду 12 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Проститься с усопшим пришли руководство страны и районов, сотрудники государственных и общественных организаций, родственники и коллеги.

© Sputnik / Илона Хварцкия Церемония прощания с Геннадием Гагулия

Церемония началась в 11:00. В 14:00 состоится траурный митинг, после которого премьер-министр Абхазии будет похоронен в его родовом селе Лыхны.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия.