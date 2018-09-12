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Началась церемония прощания с Геннадием Гагулия

Началась церемония прощания с Геннадием Гагулия

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (39)
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Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября, похороны пройдут 12 сентября.

ГУДАУТА, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония прощания с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия началась в гудаутском Дворце культуры в среду 12 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Проститься с усопшим пришли руководство страны и районов, сотрудники государственных и общественных организаций, родственники и коллеги.

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Церемония прощания с Геннадием Гагулия

Церемония началась в 11:00. В 14:00 состоится траурный митинг, после которого премьер-министр Абхазии будет похоронен в его родовом селе Лыхны.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия.

  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
    Церемония прощания с Геннадием Гагулия
    © Sputnik / Илона Хварцкия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
    Церемония прощания с Геннадием Гагулия
    © Sputnik / Илона Хварцкия
1 / 2
© Sputnik / Илона Хварцкия
Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (39)
Теги:
прощание, Геннадий Гагулия, Абхазия


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