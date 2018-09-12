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Глава Минэкономразвития России прокомментировал рост курса рубля

Алексей Сухоруков
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2001

В начале недели европейская валюта и американский доллар обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар поднимался выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. В среду на Московской бирже курсы валют скорректировались вниз.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что равновесный курс рубля при условии отсутствия покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар.

Нефтяные вышки на Каспийском море в Азербайджане.
© Sputnik . РИА Новости
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Такое ослабление рубля министр связывает с краткосрочным резким оттоком капитала из России. По его мнению, как только отток прекратится, тенденция примет обратную сторону.

"И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно", — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар.

"Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный", — напомнил он.

При этом Максим Орешкин отметил, что, несмотря на то, что глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, у России есть уверенный запас прочности.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 74,54 копейки — до 80,6488 рубля, курс доллара уменьшился на 40,16 копейки — до 69,5728 рубля, следует из данных Банка России.

Теги:
курсы, Центральный Банк РФ, Максим Орешкин, Россия


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