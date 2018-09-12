На Ямале ученые МГУ исследовали первый на Земле ледяной вулкан

20-метровый кратер, который обнаружили ученые в 30 километрах от Бованенковского газового месторождения на полуострове Ямал летом 2014 года, оказался криовулканом.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Ученые из геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова провели комплексное исследование арктического кратера на полуострове Ямал, определили причину его образования и открыли новое геологическое явление, ранее известное только на ледяных планетах и планетоидах. Результаты работы ученых 10 сентября были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports, передает ГАЗЕТА.RU.

Первая загадочная воронка, образовавшаяся в результате взрыва газа на Ямале, была обнаружена летом 2014 года и вызвала неподдельный интерес ученых. Воронка располагалась вдали от известных месторождений природного газа и точная причина ее образования была не ясна. Высказывались мнения, что новое и мало изученное явление может представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций.

"Для нашего коллектива объяснить новое природное явление оказалось серьезным вызовом. Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена еще недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы", — рассказал профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков.

Сотрудники геологического факультета МГУ особое внимание уделили изучению признаков промерзания таликовых вод, структурным особенностям подземного льда, содержанию и распределению газовой составляющей мерзлых пород, а также провели геохимический анализ минеральной и талой воды. Полученные данные убедили исследователей в том, что воронка образовалась в результате накопления газа в талике — не промерзающем слое земли в районах вечной мерзлоты. Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путем, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Образованию воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной мерзлоты зажат газ, который в результате гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда вечной мерзлоты, взрывается. После взрыва образуется кратер.

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Один из последних случаев образования кратера был зафиксирован 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха на полуострове Ямал. Взрыв газа, который наблюдали местные жители, образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.