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Космический кораблю Союз

Отвергнута версия причастности к ЧП с "Союзом" членов экипажа

Космонавт Олег Артемьев
Новости
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что комиссия корпорации "Роскосмос", которая расследует инцидент с разгерметизацией на "Союзе", рассматривает версию о намеренной порче космического корабля американскими астронавтами как приоритетную.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Крайне опасно распространять голословные утверждения о причастности американских астронавтов к разгерметизации "Союза", "вешать ярлыки и искать ведьм недальновидно и опасно", заявил в среду журналистам вице-премьер России Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов", — сказал Борисов, комментируя публикацию газеты "Коммерсант".

По данным издания, действия американских астронавтов объяснили их желанием как можно быстрее вернуться на Землю из-за болезни одного из них.

Вид с МКС на Землю
© NASA .
Намеренная порча космического корабля "Союз": СМИ назвали приоритетную версию

"Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно", — сказал вице-премьер.

"Факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры", — сказал Юрии Борисов.

Он подчеркнул, что Международная космическая станция — "это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть".

"Сегодня, до завершения расследования, вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно", — сказал Борисов.



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