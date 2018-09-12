Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Названий конкретных стран, которых коснутся санкции, в указе Трампа нет.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ об ответственности за вмешательство в выборы, об этом РИА Новости со ссылкой на советника американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV СМИ Германии: США не соблюдают антироссийские санкции

По его словам, данный указ будет опубликован в ближайшее время. Документ будет предусматривать введение санкций против иностранных лиц и организаций, подозреваемых во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Названий конкретных стран, которых коснутся санкции, в указе Трампа нет.

По словам Болтона, документ позволяет ввести широкий спектр санкций: блокировку сделок, собственности, ограничение на экспорт и импорт, заморозка активов, ограничение доступа к американским финансовым институтам, кредитам и другие.

Механизм определения списка санкций должны предложить госсекретарь и министр финансов. Он будет зависит от серьезности вмешательства.

Ранее спецслужбы США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что аналогичную угрозу видят и на выборах в конгресс, которые состоятся 6 ноября текущего года. В свою очередь Трамп обещал принять необходимые меры, чтобы не допустить такого вмешательства.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".