В США снимут сериал про легендарного Марадону

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Американская компания Amazon снимет сериал о жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Газета.ru.

© Sputnik . Михаил Сербин Марадона требует допустить его к тренировочной базе сборной Аргентины

Фильм о выдающем нападающем станет третьим — про легенду мирового футбола уже было снято два фильма, режиссерами которых выступили Эмир Кустурица и Марко Ризи.

Три актера — Николас Голдшмидт, Назарено Касеро и Хуан Паломино — исполнят роль футболиста в разные моменты его жизни. Сериал появится в стриминг-сервисе Amazon в ближайшее время.

Марадона входит в сборную лучших игроков на всех чемпионатах по версии ФИФА, и в топ-100 футболистов ФИФА. Обладатель "Золотого мяча". В три года начал играть в футбол, в 17 лет попал в национальную сборную. Пять раз становился лучшим бомбардиром в истории чемпионата Аргентины — это самый лучший результат за всю историю страны.