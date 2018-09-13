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Маргарита Симоньян

Симоньян встретилась с "отравителями" Скрипалей

© AP Photo. Alexander Zemlianichenko
Новости
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного Экономического Форума, призвал подозреваемых встретиться с журналистами.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в своих аккаунтах в соцсетях, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по "делу Скрипалей", передает Sputnik Беларусь.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. А замглавы МВД Великобритании Бен Уолле, заявил, что россияне, подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, провезли отравляющее вещество на британскую территорию в багажном отделении самолета.
Во вторник британское издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в британской разведке сообщило, что выявить и опознать прибывших в Великобританию якобы для отравления Скрипалей "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" помог завербованный Лондоном и вывезенный из Рима российский дипломат.

​​МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

Теги:
отравление, Скрипаль, Великобритания, Россия


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