Симоньян встретилась с "отравителями" Скрипалей

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в своих аккаунтах в соцсетях, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по "делу Скрипалей", передает Sputnik Беларусь.
Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 сентября 2018 г.
Каминг сун.
.@aavst:— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 сентября 2018 г.
“Первый журналистский вопрос Петрову и Боширову — а не могли бы вы показать нам загранпаспорта, оканчивающиеся на…1297 и….1294? Если нет, то вы кто?"
МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.
"Путин на ВЭФ попросил двух подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей объявиться и поговорить со СМИ".— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 сентября 2018 г.
Уже ищем, Владимир Владимирович.