Экс-президент Сальвадора приговорен к десяти годам тюрьмы

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Бывший президент Сальвадора Антонио Сака получил в среду длительный тюремный срок за коррупцию, передает РИА Новости.
"Экс-президент Элиас Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов. Экс-глава государства стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией", — сказано в специальном заявлении прокуратуры центральноамериканской страны.
Сака занимал пост президента страны с 2004 по 2009 год.
Республика Эль-Сальвадор является самым густонаселенным государством Центральной Америки. Сальвадор считается достаточно опасным местом. Здесь ежегодно фиксируется высокий уровень преступности и насилия, а большая часть населения имеет при себе оружие.