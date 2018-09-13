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Бывший президент Сальвадора Антонио Сака

Экс-президент Сальвадора приговорен к десяти годам тюрьмы

© AFP 2018 / MARVIN RECINOS
Новости
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Сака был арестован в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение 5 миллионов долларов, которые лежали на его счетах еще до истечения президентского мандата.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Бывший президент Сальвадора Антонио Сака получил в среду длительный тюремный срок за коррупцию, передает РИА Новости.

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"Экс-президент Элиас Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов. Экс-глава государства стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией", — сказано в специальном заявлении прокуратуры центральноамериканской страны.

Сака занимал пост президента страны с 2004 по 2009 год.

Республика Эль-Сальвадор является самым густонаселенным государством Центральной Америки. Сальвадор считается достаточно опасным местом. Здесь ежегодно фиксируется высокий уровень преступности и насилия, а большая часть населения имеет при себе оружие.

Теги:
арест, коррупция, тюрьмы


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