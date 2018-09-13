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Стартовый день IV Восточного экономического форума

Первые итоги Восточного Экономического Форума: 175 проектов на 2,9 триллиона рублей

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Сто семьдесят пять проектов на 2,9 трлн рублей подписано на ВЭФ-2018, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции полпред президента России в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

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"Это промежуточные результаты… В рамках форума прошло более 100 деловых мероприятий,… приняло участие 6002 делегата. Самая многочисленная делегация КНР, Северную Корею представляло 12 человек… На сегодня подписано 175 соглашений на 2,9 трлн руб", — сказал Трутнев.

На ВЭФ прибыли руководители ряда крупнейших предприятий центрального подчинения, в том числе глава Китайской национальной ядерной корпорации, Китайской зерновой и электроэнергетической корпораций.

"ВЭФ призван помочь наладить российским регионам — в первую очередь дальневосточным — сотрудничество с азиатскими странами. Китайские инвестиции в регион составляют 7% от общего объема. Сегодня Китай — основной внешний партнер в России на Дальнем Востоке", — подчеркнул он.

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На полях ВЭФа традиционно обсуждаются и внутренние вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока — национального приоритета России XXI века, как заявлял Владимир Путин. 10 сентября во Владивостоке прошло заседание Госсовета, посвященное этим вопросам.

Теги:
контракты, договоренности, Четвертый Восточный экономический форум, Россия


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