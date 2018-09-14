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Суперлуние в Лос-Анджелесе, США

На Луну: SpaceX расскажет, кто станет их первым космическим туристом

© AFP 2018 / Robyn Beck
Новости
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Имя путешественника в космос и причины, по которым он решил отправиться в неблизкий путь, озвучат 17 сентября.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Компания SpaceX подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий, сообщает РИА Новости.

"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе", — написала компания в сети микроблогов Twitter.

По словам представителей компании, SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года. За всю историю на Луне побывали только 24 человека. С 1972 года после завершения миссии американских астронавтов никто не совершал посадку на спутник Земли.



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