Финский город эвакуировали из-за пожара на заводе

Пожар на свечном заводе в финском городе Сало на юге страны привел к эвакуации горожан, сообщила Служба спасения Финляндии.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Эвакуация людей началась из-за пожара на свечном заводе в финском городе Сало на юге страны, горит 200 тонн парафина, передает РИА Новости со ссылкой на Службу спасения Финляндии.

Сообщение о пожаре поступило в 6.05, горит здание фабрики Kynttilä-Tuote Oy — финского изготовителя свечей. Завод площадью 10 тысяч квадратных метров офисных, производственных и складских помещений. В тушении пожара задействовано 30 пожарных расчетов.

"Мы пытаемся предотвратить распространение огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполнено, потому что ожидается Рождество. Вода не может использоваться для тушения парафина. Единственный способ — это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", — сказал представитель пожарных Мика Контио в интервью телерадиокомпании YLE

"В здании горит 200 тонн парафина. Началась эвакуация близлежащих жилых домов. Людям рекомендуется избегать передвижения по городу. Огонь вызывает много токсичного дыма", — говорится в сообщении спасателей.

Пожарные ведут работу по предотвращению распространение огня. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Из-за насыщенного дыма и снижения видимости затруднено автомобильное движение на вблизи проходящей трассе. О причинах возникновения пожара пока ничего не сообщается.

200 тонн парафина загорелись на заводе в финском городе Сало. Спасатели эвакуировали местных жителей. Остальных попросили не выходить на улицу, в городе стоит едкий запах. pic.twitter.com/uYrdqgVXLg — Телеканал 360° (@360tv) 14 сентября 2018 г.

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