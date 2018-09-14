Десять триллионов долларов: за что вручали Шнобелевку в этом году

Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься”, вручили в 28-й раз в Гарвардском университете.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. В этом году повезло исследованиям по эффективности магии вуду против начальства, вреде людоедства и лечении мочекаменной болезни аттракционами. Читайте в материале РИА Новости, чем выделились получатели главных антинаучных наград.

Прокатить камни в почках на американских горках

Оригинальный способ избавления от камней в почках предложили Дэвид Уортингер и Марк Митчелл из Мичиганского университета, за что и получили премию по медицине. Выход ученые видят в американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70 процентам пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, — 64 процента. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше — всего 16 процентов.

Столь точные данные получены опытным путем: ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках.

Не стоит есть человеческое мясо

Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из Университета Брайтона (Великобритания), доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. Калорийность мышц и внутренних органов гоминидов, к которым относится homo sapiens, намного ниже, чем мяса диких животных. К тому же в человеческих тканях меньше питательных веществ. Поэтому, считает Коул, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

Награда в номинации "Биология” досталась шведам — за то, что они обнаружили новые вкусовые возможности человека. Исследователи несколько дней поили семерых профессиональных сомелье вином с мухами. Выяснилось, что если плодовую мушку Drosophila melanogaster опустить в бокал, а потом быстро вынуть, человек все равно сумеет распознать привкус насекомых. Биологи считают, что люди способны идентифицировать по вкусу феромоны, выделяемые мухами. Правда, зачем человеку такая суперспособность, ученые не знают.

Если вдруг решите отмыть столовое серебро или позолоченные предметы интерьера, вспомните об открытии португальских исследователей, которые получили Шнобелевку по химии. Попытавшись отмыть загрязненные позолоченные статуи XVI века поочередно уайт-спиритом, изооктаном, разбавленным нашатырным спиртом, толуолом и человеческой слюной, ученые пришли к выводу, что слюна наиболее эффективна — благодаря содержащемуся в ней ферменту альфа-амилазе.

Магия вуду против злого начальника

Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

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Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса. Впрочем, иногда уровень агрессии зависит и от личностных особенностей водителей.

Увлекательное чтиво эти инструкции к гаджетам

Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам, и получили за это премию в номинации "Литература". Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.