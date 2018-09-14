16:47 14 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Ученые в лаборатории

Десять триллионов долларов: за что вручали Шнобелевку в этом году

© Depositphotos / Alexraths
Новости
Получить короткую ссылку
4220

Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься”, вручили в 28-й раз в Гарвардском университете.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. В этом году повезло исследованиям по эффективности магии вуду против начальства, вреде людоедства и лечении мочекаменной болезни аттракционами. Читайте в материале РИА Новости, чем выделились получатели главных антинаучных наград.

Таблетки
© Фото: rawpixel
Победить рак: какие лекарства успешно побеждают онкологию

Прокатить камни в почках на американских горках

Оригинальный способ избавления от камней в почках предложили Дэвид Уортингер и Марк Митчелл из Мичиганского университета, за что и получили премию по медицине. Выход ученые видят в американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70 процентам пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, — 64 процента. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше — всего 16 процентов.

Столь точные данные получены опытным путем: ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках.

Не стоит есть человеческое мясо

Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из Университета Брайтона (Великобритания), доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. Калорийность мышц и внутренних органов гоминидов, к которым относится homo sapiens, намного ниже, чем мяса диких животных. К тому же в человеческих тканях меньше питательных веществ. Поэтому, считает Коул, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

Ученые разработали татуировку, способную выявить рак на ранних стадиях
© Фото: Depositphotos / sudok1
Российские ученые нашли способ лечить эпилепсию

Награда в номинации "Биология” досталась шведам — за то, что они обнаружили новые вкусовые возможности человека. Исследователи несколько дней поили семерых профессиональных сомелье вином с мухами. Выяснилось, что если плодовую мушку Drosophila melanogaster опустить в бокал, а потом быстро вынуть, человек все равно сумеет распознать привкус насекомых. Биологи считают, что люди способны идентифицировать по вкусу феромоны, выделяемые мухами. Правда, зачем человеку такая суперспособность, ученые не знают.

Если вдруг решите отмыть столовое серебро или позолоченные предметы интерьера, вспомните об открытии португальских исследователей, которые получили Шнобелевку по химии. Попытавшись отмыть загрязненные позолоченные статуи XVI века поочередно уайт-спиритом, изооктаном, разбавленным нашатырным спиртом, толуолом и человеческой слюной, ученые пришли к выводу, что слюна наиболее эффективна — благодаря содержащемуся в ней ферменту альфа-амилазе.

Магия вуду против злого начальника

Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

Репродукция автопортрета Леонардо да Винчи
© Sputnik . Галина Киселева
Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника

Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса. Впрочем, иногда уровень агрессии зависит и от личностных особенностей водителей.

Увлекательное чтиво эти инструкции к гаджетам

Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам, и получили за это премию в номинации "Литература". Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.

Теги:
ученые, исследования, наука, Великобритания, США


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мария Андреевна Устюжанинова
    Затерялась в горах

    В Северной Осетии продолжаются поиски без вести пропавшей на территории республики туристки из Москвы.

  • Каспийское море
    На дне

    Россия не собирается прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря, заявил российский дипломат.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

  • Школьный коридор
    Не все дома

    Директор Рижской основной школы рассказала об учителях с психическими заболеваниями в латвийских учебных заведениях.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    "Правильные" новости

    В Литве начинается бесплатная ретрансляция телеканала на русском языке, созданном при поддержке США.

  • Капельница
    Страшные цифры

    Новые данные о случаях заражения корью в Молдове породили множество дискуссий и признаний чиновников.

  • Контрольно-пропускной пункт на границе с Кыргызстаном
    Дело - труба

    Между жителями приграничных сел Таджикистан и Кыргызстана произошел конфликт из-за водопроводной трубы.

  • Водительское место в автобусе
    Автобусом до Нижнего

    Из Ташкента впервые запускают регулярное автобусное сообщение в Россию: длина маршрута составляет 3 тысячи километров, а время в пути – 61 час.

  • Семинар Независимость: 30 лет спустя
    Что-то пошло не так

    Участники семинара "Независимость: 30 лет спустя" объяснили, почему Эстонская Республика на заре восстановления независимости выбрала неверный путь.

  • Мария Андреевна Устюжанинова
    Затерялась в горах

    В Северной Осетии продолжаются поиски без вести пропавшей на территории республики туристки из Москвы.

  • Каспийское море
    На дне

    Россия не собирается прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря, заявил российский дипломат.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Вовчик на свободе
Дикий Вовчик свободен: спасенного нерпенка выпустили в Ладожское озеро
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia