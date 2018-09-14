Штормовое предупреждение объявлено в Сочи на вечер пятницы и выходные

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 14 сентября ожидается существенное ухудшение погодных условий в Сочи.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи в пятницу 14 августа, сообщил Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

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Ожидается, что с 15:00 по 18:00 пятницы 14 сентября и до конца суток, а также 15 и 16 сентября на территории Сочи пройдут сильные дожди, местами ливни, грозы, град. Ожидаются шквалистые усиления ветра от 20 до 22 метров в секунду.

Есть вероятность резкого подъема уровней воды в реках. В предгорной и горной зоне возрастает риск схода селей. Не исключается возможное формирование смерчей над морем 15 и 16 сентября на участке Магри – Веселое.